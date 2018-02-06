مواعيد الزيارات لمهرجان التراث والثقافة بالجنادرية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، عن مواعيد الزيارات المسموح بها للمهرجان ، والذي يقام بقرية الجنادرية.

وتبدأ أولى الزيارات المخصصة للرجال ، يوم الخميس المقبل الموافق 8 فبراير الجاري وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 11 من نفس الشهر الحالي ، من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى تمام الحادية عشر مساءاً.

فيما تبدأ مواعيد الزيارات المخصصة للعوائل من يوم الإثنين الموافق 12 فبراير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير من نفس الشهر الحالي ، من تمام الحادية عشر صباحًا وحتى الحادية عشر مساءاً.

ولفتت إدارة المهرجان إلى أن هذه المواعيد سارية يوميًا، فيما عدا يوم الجمعة حيث تبدأ فعاليات الزيارة فيه من الساعة الثانية مساءاً وحتى تمام الثانية عشر من منتصف الليل.