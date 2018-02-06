أمير القصيم يكرم مواطنًا لتبرعه بجزء من كبده لطفلة

سالم المطيري(صدى):

أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” بالمبادرة الإنسانية التي قام بها المواطن بخيت الزهراني لتبرعه بجزء من كبده.

وقال : إن هذا العمل الإنساني النبيل يجسد روح الوطنية وحب الخير ، ومدعاة للفخر والاعتزاز أن نرى من أبنائنا الشباب من يبادروا بتقديم أعمالٍ إنسانية وخيرية في محل التقدير والاعتزاز من الجميع .

وأكد سموه أن مثل هذا العمل ليس بمستغرب على أبناء وطننا الغالي الذي أرسى قواعده على التلاحم والتكاتف والتراحم بين أفراد مجتمعه ، مشيداً بجهود الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) والعاملين فيها لما يقدمونه من خدمات إنسانية جليلة.

حضر التكريم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور راشد أبا الخيل وأعضاء مجلس الإدارة ، والمدير العام للجمعية عبدالعزيز الحميد.