نشوب حريق في فيلا الفنان عادل إمام

أماني الغامدي(صدى):

نشب حريق بسور فيلا الفنان المصري عادل إمام في منطقة كرداسة جنوب القاهرة ، والحماية المدنية تتمكن من السيطرة عليه قبل امتداده لداخل الفيلا .

وتلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغا بنشوب حريق في سور فيلا الفنان الكوميدي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية حيث تبين أن النيران اندلعت بجوار سور الفيلا، عقب اندلاعها من كابل كهرباء خارج الفيلا، وتمت السيطرة عليه وإخماده قبل أن يمتد إلى الفيلا.

ومن جانبه أكد الفنان عادل إمام في تصريحات إعلامية ، أنه الآن بصحة جيدة، وأن الحريق الذي اندلع بجوار فيلته بمنطقة كرداسة كان خارجها وليس بداخلها، مشيرا إلى أنه بخير ولا توجد أى إصابات، وأنه اليوم قد حصل على راحة من تصوير مسلسله ” عوالم خفية ” الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل .