بالصور.. نائب أمير جازان يتفقد مشروعات غرفة المنطقة التنموية

تركي السالم(صدى):

حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان ، على تفقد مشاريع غرفة جازان التنموية ، اليوم الثلاثاء .

وقدمت اللجنة التي تضمنت رئيس الغرفة خالد بن محمد صايغ وأعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج تطوير المشروع ، أمام سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، عرضًا عن أبرز الخطط والأهداف التي تعمل إدارة غرفة المنطقة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة ، وذلك ضمن خطواتها التطويرية للخدمات التي تقدمها إلى منسوبيها ورواد الأعمال في مختلف المجالات بما يواكب التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة لعام 2030 .

واطلع سمو نائب أمير منطقة جازان على تفاصيل أبرز المشروعات ، التي شرحها له رئيس الغرفة وأعضاء اللجنة ن حيث تشتمل المشروعات على مشروع واحة جازان للأعمال ويضم مركز معارض ومؤتمرات وبرنامج التحول الإلكتروني وهو برنامج يهدف إلى أتمتة أعمال الغرفة وخدماتها مما يسهل التعامل والإجراءات لمنسوبيها ومنتسبيها.

وتفقد عدد آخر من المشروعات مثل مركز تحفيز الاستثمار وهو مركز مهيأ لخدمة وتحفيز المستثمرين ، ومركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو مركز متخصص لخدمة رواد الأعمال ، بالإضافة إلى البرج الاستثماري وهو مشروع يلبي حاجة المنطقة للوحدات الإدارية الراقية والمهيأة بما يتناسب مع زيادة الطلب .

ولفت سموه إلى مدى أهمية مثل هذه المشاريع الاستثمارية والدور الذي تقوم به غرفة جازان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية ، مبرزًا الإمكانات التي تمتاز بها منطقة جازان في جميع المجالات وما تشهده المنطقة من تطور في المشروعات الاستثمارية ، مما يعزز دور الغرفة في خدمة المنطقة بشكل أكبر لتكون حاضنة للأعمال والاستثمار .