التعليم توجِّه الجامعات بتدارك وضع مقررات الثقافة الإسلامية

علي القحطاني (صدى):

قالت مصادر إن وزير التعليم، د. أحمد العيسى، وجَّه برقية خطية عاجلة لجميع مديري الجامعات، تتضمن ضرورة المعالجة العاجلة لما لوحظ من ” إهمال بعض الجامعات ” في تطوير محتوى مقررات الثقافة الإسلامية؛ فأصبحت تفتقر إلى المحتوى العلمي الرصين الذي يعزز الوسطية والاعتدال والهوية الوطنية الأصيلة، ويحمي الطلاب والطالبات من مخاطر الانسياق خلف التيارات المنحرفة.

وأضافت المصادر أن العيسى شدد على مديري الجامعات بسرعة تشكيل لجنة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس المشهود لهم بالكفاءة العلمية والاعتدال؛ لمراجعة تلك المقررات وما تحتويه من مفردات، مع التشديد على اللجنة بأهمية استثمار تلك المقررات بما يخدم الوحدة الوطنية، وتعزيز روح الانتماء، وانتفاء ما يعزز الغلو والتطرف والكراهية ضد الشعوب والثقافات الأخرى.

ونص التوجيه على ضرورة الدفع باتجاه تحقيق رؤية السعودية 2030، والاستثمار في الوطن وأبنائه، وتناول قيم التعايش والتسامح والحوار والنزاهة والمواطنة، وتعزيز المسؤولية والرقابة الذاتية وحقوق الآخرين والقيم الأخلاقية، والمحافظة على المال والممتلكات العامة.