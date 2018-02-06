أمير مكة يعلن مشاريع بـ 14 مليار في الطائف والمويه وميسان

نايف السالم(صدى):

كشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أن قيمة المشاريع المنجزة والمعتمدة في محافظات الطائف والمويه وميسان تقدر بنحو 14 ملياراً و 600 مليون ريال تشمل مشاريع الطائف الجديد.

وقال الأمير خالد الفيصل بعد ترؤسه الاجتماع الأول للمجالس المحلية لمحافظات الطائف ، المويه ، وميسان بعد تشكيلها حديثاً ” أتقدم باسمي واسم أهالي المنطقة وأعضاء المجالس المحلية بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – على ما توليه قيادة هذه البلاد من رعاية واهتمام بمحافظات المنطقة التي تمرّ بنقلة نوعية في مشاريع التنمية في كافة الجوانب ” .

وأضاف سموه في ردٍ على سؤال لوسائل الإعلام عن مراحل التطوير والتنمية بعد 11 عاماً من زيارات سموه للمحافظات قائلاً ” لقد حلّقت بي هذه المنطقة إنساناً ومكاناً إلى عالم لم أكن أتصوره فيما سبق ، شكراً لمن اختارني لأن أتولى مسؤولية هذه المنطقة ، وشكراً لإنسان هذه المنطقة الذي حملني على جناحيه لأنعم بهذه السعادة في أقدس مكان على وجه الأرض ” .

وأبان الأمير خالد الفيصل أن قيمة مشاريع الطرق في المحافظات الثلاث بلغت أكثر من 899 مليون ريال ، و 100 مليون ريال للتعليم ، و مليار وثمان مائة مليون ريال للمياه ، إضافة لنصف مليار ريال للمشاريع الصحية ، ومليار و400 مليون ريال للكهرباء و 130مليون ريال لمشروعات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، لافتاً سموه الانتباه إلى أن الطائف الجديد الذي تحوّل من حُلم إلى حقيقة يجري حالياً تنفيذ مشاريع فيه تقدر قيمتها بنحو 11 مليار ريال وتشمل المطار الدولي الجديد، مدينة عكاظ، وواحة التقنية، والضاحية السكنية، والمدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.

يذكر أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة سيواصل جولاته غداً على محافظات المنطقة التي تشمل الخرمة وتربة ورنية.