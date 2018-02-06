أمانة الشرقية تضبط عمالة تقوم بنهل الرمال

نايف السالم(صدى):

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية أمس، عدداً من المخالفين يقومون بنهل الرمال، وتجريف التربة من أحد المواقع على طريق الرياض ـ الدمام، إضافة إلى ضبط 50 شاحنة، و 6 شياول، و 2 بلدوزر.

وأكدت أمانة المنطقة، استمرارها في عمليات ضبط ” نهل الرمال ” ، وضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية المترتبة على ذلك.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني، أن فرقة من بلدية غرب الدمام بالتعاون مع إمارة المنطقة وإدارة الشرطة وإدارة المجاهدين، ضبطت عدد من المخالفين الذين يقومون بنهل الرمال وتجريف التربة من أحد المواقع على طريق الرياض – الدمام، مبيناً أن عملية الضبط تأتي ضمن الحملات المستمرة التي تقوم فيها البلدية لضبط مخالفي نهل الرمال.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لاستدعاء مُلاّك الشاحنات والمعدات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وحجز المعدات واستدعاء ملاكها وتطبيق أقصى العقوبات والجزاءات بحق المخالفين.