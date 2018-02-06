” البيئة ” تسجل إصابتين بإنفلونزا الطيور في الرياض والخرج

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، حيث تم تسجيل سجلت اصابتين في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الرياض والخرج.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 5996 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 123حالة إيجابية، وتم التخلص من 14497 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 5 بلاغات، فيما بلغت عدد الاستفسارات 28 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.