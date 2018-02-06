بالصور.. أكثر حوادث السيارات في العالم غرابة وطرافة
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، عدد من الصور الطريفة تكشف عن نتائج أكثر غرابة وحقيقية من حوادث السيارات في جميع أنحاء العالم، والتي صارت تشبه من طرافتها حوادث السيارات في الأفلام السينمائية الشهيرة.
وأظهرت الصور سيارات هبطت في يخوت على الشاطئ وتعلقت بين رصيف الميناء واليخت، إلى أخرى صعدت فوق أسطح أحد المنازل، إلى ثالثة هبطت سلم المترو تحت الأرض، كانت أغرب الحوادث التي قد تثير أسفك ولكن تثير ضحكك في نفس الوقت.
رااايق[ عدد التعليقات: 3646 ] نشر منذ 2 ساعتين
شي عجيييييييب **كيف وصلوا للأماكن هذي* ههههههههههههه
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شوفوا الصورة رقم 8 ** شربي ماي * وبلي ريقك *
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المدام شكلها تبغي تروح رحله بحريه السياراة زحلطن * هههههههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24264 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسنهم الي نازل من السلم المتحرك
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفيضانات وصلتهم لكذا
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لك الحمد والشكر على النعمة اللتي نحن فيها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16064 ] نشر منذ 1 ساعة
معقوله !
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 1 ساعة
فيضانات
alfahd42[ عدد التعليقات: 14306 ] نشر منذ 1 ساعة
وسكار بعد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42318 ] نشر منذ 17 دقيقة
تهاويل ,,