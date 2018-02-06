بالصور.. أكثر حوادث السيارات في العالم غرابة وطرافة

نورة الشهري (صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، عدد من الصور الطريفة تكشف عن نتائج أكثر غرابة وحقيقية من حوادث السيارات في جميع أنحاء العالم، والتي صارت تشبه من طرافتها حوادث السيارات في الأفلام السينمائية الشهيرة.

وأظهرت الصور سيارات هبطت في يخوت على الشاطئ وتعلقت بين رصيف الميناء واليخت، إلى أخرى صعدت فوق أسطح أحد المنازل، إلى ثالثة هبطت سلم المترو تحت الأرض، كانت أغرب الحوادث التي قد تثير أسفك ولكن تثير ضحكك في نفس الوقت.