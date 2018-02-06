مقتل 260 شخص منذ بدء عملية عفرين بسوريا

دمشق(صدى):

قالت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء، أن عدد الذين قضوا من قوات وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلي قوات عملية ” غصن الزيتون ” في عفرين، زاد إلى 260، منذ انطلاقها في 20 يناير من العام الحالي.

وأضافت المصادر : وارتفع إلى 145 من مقاتلي وجنود قوات عملية ” غصن الزيتون ” ممن قضوا منذ انطلاق عملية عفرين، بينهم أكثر من 22 من جنود القوات التركية التي تقود العملية، كما ارتفع إلى 117 على الأقل من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وقوات الدفاع الذاتي، ممن قضوا في القصف الجوي والمدفعي والصواريخ والاشتباكات والاستهدافات في منطقة عفرين.

ولا تزال الاشتباكات في منطقة عفرين الواقعة في القطاع الشمالي الغربي من محافظة حلب، مستمرة بين قوات الدفاع الذاتي ووحدات حماية الشعب الكردي من جانب، والفصائل الإسلامية والمقاتلة والقوات التركية من جانب آخر.