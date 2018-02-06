” العمل ” تودع 69 مليون ريال إعانات لجان التنمية الأهلية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن أنها أودعت الدفعة الثانية من الإعانات المخصصة للجان التنمية الاجتماعية الأهلية، بمبلغ إجمالي 69.501.620 ريالا.

وقال وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية المهندس عبدالرحمن بن صقر المطيري، إن الوزارة أودعت مبالغ الإعانات في الحسابات البنكية للجان التنمية الاجتماعية الأهلية، مضيفًا أنه تم تخصيص مبلغ 19.945.939 ريالا كإعانة خاصة لدعم البرامج الاجتماعية والتنموية، و 13.902.415 ريالا إعانة لبرامج التدريب والتعليم ورأس المال البشري، في حين بلغت إعانات الدعم التشغيلي 35.653.266 ريالا.

وقدم ” المطيري ” ، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على اهتمامهما الدائم بهذا القطاع، مؤكدًا أن استمرار الدعم الحكومي السخي، يأتي تقديرًا منها للدور الفاعل الذي تقدمه اللجان في خدمة المجتمع، ومن أجل مساعدتها في تحقيق أهدافها ودعم أنشطتها وبرامجها التنموية.

كما شكر ” المطيري ” ، معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، على متابعته المستمرة لكل ما يتم تقديمه من دعم للجان التنمية الاجتماعية الأهلية.