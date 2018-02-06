طيران التحالف يشن 5 غارات جوية على مواقع الحوثيين بصعدة

فهمي محمد(صدى):

شن طيران التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، خمس غارات جوية استهدفت مواقع وتحصينات المليشيات الحوثية في منطقتي المهاذر ومران بمديرية حيدان بمحافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء.

وسيطرت القوات المسلحة اليمنية، على التباب السود في مندبه بجبهة علب بمحافظة صعدة، كما شهدت الحديدة معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف ومليشيات الحوثي الإرهابية جنوب مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة مع تحليق مستمر وبشكل مكثف لطيران الأباتشي.