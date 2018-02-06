بسكويت ينقذ رجل تاه في عرض البحر لمدة 16 يوما

واشنطن(صدى):

تمكن رجل أمريكي يٌدعى صموئيل موس (23 عاماً) ، من النجاه من الموت بأعجوبة بعدما أمضى 16 يوماً على متن قاربه في عرض البحر.

وكان صموئيل قد أبحر بقاربه من جزيرة بيميني الواقعة في المحيط الأطلسي في الثالث عشر من يناير، عندما نفدَ الوقود من قاربه وتقطعت به السبل وسط الأمواج العاتية.

وأمضى موس 16 يوماً في عرض البحر، اقتات خلالها على البسكويت والكعك ليبقى على قيد الحياة، قبل أن تكتشف مكانه سفينةٌ أخرى على بعد 10 أميال قبالة ساحل وسيت بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال كريس لويد، مدير العمليات في إدارة الإنقاذ البحري في جزر البهاما في تصريحات إعلامية ، لقد تم العثور على موس بالصدفة، ولحسن الحظ كان على قيد الحياة في حالة مزرية رغم نفاد الوقود والطعام لديه .

من جهته قال موس إنه نجا من الموت بفضل تناوله بسكويت الدوريتوس والكوكيز وعبوات المياه، لمدة 12 يوماً قبل أن تضرب موجة عاتية قاربه وتدمر معظم مخزونه من البسكويت والمياه.