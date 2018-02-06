ضاحي خلفان يفتح النار على المؤامرات القطرية الإيرانية لتدويل الحرمين

أبوظبي(صدى):

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم ، إن الأساليب العدائية التي يتعامل بها تنظيم الحمدين مع المنطقة العربية لتحقيق مصالحه الشخصية ، هي سلوكيات غير طبيعية تعود أسبابها إلى إصابتهم بالأمراض النفسية .

وأشار ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن خدمة الحرمين الشريفين من قبل المملكة تعد فخر لجميع المسلمين قائلًا ” النزعة العدوانية لتنظيم الحمدين تعود أسبابها إلى أمراض نفسية..وإلا خدمة الحرمين الشريفين من قبل المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا فخر لكل المسلمين ” .

واستطرد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عبر تغريدة أخرى قائلًا ” ستظل المملكة تاج رأس الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى.. الله لا يغير علينا. وتبا لإيران والإخوان وتنظيم الحمدين ” .

وتابع قائلًا ” عندما تربط تزامن تصريحات توكل كرمان الاخونجية مع تداول الجهات المدعومة من تنظيم الحمدين لتدويل الحرمين الشريفين..تدرك حجم المؤامرة لهذا التنظيم الشرير.. اللي ما تعجبه خدمة المملكة للحرمين الشريفين يروح قم يحج ” .

وطالب ضاحي خلفان من السلطات السعودية والإماراتية أن تسمح بمنح الجنسية للمواطنين القطريين الأبرياء ممن تعرضوا للظلم على يد النظام القطري قائلًا ” السعودية والإمارات امنحوا الجنسية للمواطن القطري كمواطن سعودي او إماراتي وفقا للإختيارات الشخصية وخلينا مع اهلنا القطريين وفرغوا تنظيم الحمدين من عنتريته وتآمره ” .