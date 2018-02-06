5 طرق تتجنبين بها الخلافات العائلية خلال الزفاف

متابعات(صدى):

تنشب بعض الخلافات العائلية خلال الزفاف لذك إن كنت تحضرين لزفافك عليك أن تعي كيفية تجنب الخلافات العائلية ونحن من خلال هذا المقال تقدم خبيرة علاقات زوجية لك بعض النصائح حول الموضوع.

إنه يومك أنت

من المهم أن تذكري الجميع بان هذا اليوم هو يومك أنت وعليه أن يكون مميزاً لذلك لا يجب أبداً ان يكون للخلافات أي مكان فيه فبادري الى إخبار الجميع بالموضوع من أهل وأصدقاء بأنك ستدعين من تشائين حتى ولو كان هناك خلافات متواجدة بينهم يمكنهم ان يحترموا بعضهم لساعات معدودة.

نظمي اماكن الجلوس

بحال منت تعلمين تواجد خلافات بين المدعوين الذين سيحضرون الى زفافك نظمي مقاعد الجلوس بطريقة يكونون فيها بعيدين عن بعضهم وذلك تجنباً للمشاكل.

كوني دبلوماسية

كوني دبلوماسية بين الأشخاص الموجودين في زفافك وتفهمي أوضاع الجميع واعلمي كيفية التعامل معهم من هذا الباب لتحاشي الخلافات التي قد تتم في الزفاف وتفسد لك بهجتك وتمنعك من ان تكحوني فرحة ومتميزة.

اهتمي بالشؤون المالية

إن كانت الميزانية أكثر مما يمكن تحمله بإمكانك أن تساعدي شريكك وتدفعي بعض التكاليف من مصروفك الخاص ولكن لا تطلبي المال من أحد كي لا تخلقي مشاكل لاحقاً بين زوجك وبينهم.

هكذا تتجنبين الخلافات قبل الزفاف

كوني حازمة بقراراتك

ذكري أهلك ان هذا الزفاف هو زفافك أنت وأنت من يقرر من يجب أن يتواجد فيه ومهمة كل شخص خلاله، كوني حازمة بهذه المواقف كي تتجنبي أي نوع من سوء التفاهم.