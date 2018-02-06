بالصور.. انطلاق معرض البرنامج الثقافي الـ6 لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

سعيد العجل(صدى):

انطلق، اليوم الثلاثاء، معرض البرنامج الثقافي لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني في نسخته السادسة، في رحاب الجامعة، على أن يستمر لمدة 3 أيام إلى الخميس 8 فبراير.

وأكد العميد المشارك في عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور بدر المقبل لـ ” صدى ” ، أن المحور الأساسي للملتقى الثقافي السادس يتمثل في العلوم الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء وعلم التشفير والعلم الجنائي وعلم البحار والمحيطات وغيرها من العلوم الأساسية.

وأوضح ” المقبل ” أنه تم اختيار هذا الموضوع لتزويد الطلاب والطالبات وتمكينهم من الأدوات العلمية والبحثية بشكل أساسي، لافتًا إلى أن العالم يشهد تطور لحظي متسارع في العلوم وهو ما زاد من أهمية هذا المحور.

كما أضاف أنه يأتي على هامش الملتقى السادس مجموعة من المعارض والمحاضرات وورش العمل بالإضافة إلى عرض الفيلم السعودي ” فيلم بلاد ” الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وباهرًا، لافتًا إلى أن يوم الخميس المقبل يشهد الحفل الختامي للبرنامج بتشريف ورعاية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي مدير الجامعة.

وأشار ” المقبل ” إلى أن الجامعة اعتادت على إقامة هذا البرنامج كل عام في شهر فبراير متناولًا موضوعًا جديدًا في كل عام؛ لافتًا إلى أن الملتقى يشهد إقبال كبير جدًا بالنسبة للطلاب والطالبات والزوار من خارج الجامعة، وهو ما يعد مؤشر أساسي لنجاح البرنامج الثقافي على مدى السنوات السابقة.

وأشاد بتميز وإبداع الطلاب والطالبات ليس في مجال العلوم الصحية فقط بل القدرة على الإبداع خارج هذا المجال، قائلًا ” كل سنة ننتهي من البرنامج نعتقد وصولنا لمستوى متطور جدًا ولن نستطيع تطوير فكرة جديدة للبرنامج في السنة المقبلة، ولكن يفاجئنا الطلاب والطالبات بتقديم أفكار ‘بداعية جديدة ونطور في البرنامج ” .

