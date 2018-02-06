ورشة عمل لتوسيع الاستثمار والسياحة في عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

ينظم فرع معهد الإدارة العامة ورشة عمل خاصة بتوسعة الاستثمار السياحي في منطقة عسير، تحت إشراف إمارة المنطقة، وبمشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة واللجنة الاقتصادية بمجلس المنطقة.

من المتوقع أن يستغرق التجهيز (60) يوماً يحدد بعدها موعد انعقاد الورشة.

ونوه مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير صالح بن محمد الغامدي على حرص أمير المنطقة ودعمه لهذه الورشة بالخبرات العملية والعلمية، والتي سينتج عنها بإذن الله توصيات محددة قابلة للتنفيذ وستسهم بجذب الاستثمارات السياحية والاقتصادية للمنطقة، وذلك بمعالجة العوائق أمام الاستثمار والمستثمرين، وسيشارك فيها كل الجهات ذات العلاقة والمستثمرين من داخل المنطقة وخارجها بما فيها الغرفة التجارية والصناعية.

من جهته، أكد مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة م. محمد العمرة أن الهيئة تسعد بالمشاركة في كل المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالسياحة في المنطقة، في ظل إيمانها بمبدأ الشركات للنهوض بهذا القطاع.

بدوره، أوضح مدير إدارة التطوير السياحي بهيئة السياحة والتراث الوطني في عسير م. سعد ثقفان أن الورشة ستناقش مجموعة من الأمور، منها التحليل الكمي والنوعي للاستثمارات السياحية كمؤشرات عالمية مثالية، ووصف الاستثمارات السياحية الأساسية (الحد الأدنى)، وتصنيف الاستثمارات السياحية، وتحديد حجم الاستثمارات السياحية بناء على أعداد السكان والزوار وفقا لمعايير عالمية، وتحليل حجم ونوع الاستثمارات السياحية في المنطقة مقارنة بالأوضاع المثالية للاستثمارات السياحية والوضع الراهن للاستثمارات السياحية، إضافة إلى تحليل كمي الوضع الراهن للاستثمارات السياحية، ونوعا تحليل الجودة، وتحديد وتصنيف الاستثمارات المطلوبة مستقبلا بناء على معايير عالمية لتحديد الأولويات في الاستثمارات السياحية، وتحديد النقص والفجوات والزيادة في أنواع وكميات الاستثمارات وأولويات الاستثمارات السياحية الأساسية، وتحديد أولويات الاستثمارات السياحية التكميلية، ودراسة وتحديد وابتكار وسائل جذب الاستثمارات السياحية في المنطقة، وتحديد آليات للتسهيل ودعم إجراءات الاستثمار ودراسة تحديد المعوقات النظامية الإجرائية التي تعيق الاستثمارات السياحية، ودراسة عوامل النفور من الاستمارات السياحية وبالذات الكبيرة منها في المنطقة، وإيجاد أفكار وأليات دعم وتسويق للاستثمارات السياحية.