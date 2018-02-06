” جمعية البر ” تعلن عن وظائف شاغرة للممرضات بمكة
وفرت جمعية البر بمنطقة مكة المكرمة، عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للممرضات؛ للعمل بوحدة غسيل الكلى بالعاصمة المقدسة.
وأوضحت الجمعية أن شروط الوظيفة كالتالي:
– الحصول على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس أو ما يعادلها في التمريض.
– الحصول على شهادة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– الحصول على بطاقة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تكون سارية المفعول.
– الحصول على شهادة في الإنعاش القلبي الرئوي تكون سارية المفعول.
– يعتمد القبول على تقديم الطلبات السابقة والسيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.
– الراتب والامتيازات الباقية تقدم وقت المقابلة.
وأضافت انه على من ترغب في التقديم إرسال السيرة الذاتية على العناوين التالية: جمعية البر بمكة المكرمة- ص ب (1099)- مكة المكرمة (21955)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected]) .
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