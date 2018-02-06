” جمعية البر ” تعلن عن وظائف شاغرة للممرضات بمكة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت جمعية البر بمنطقة مكة المكرمة، عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للممرضات؛ للعمل بوحدة غسيل الكلى بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الجمعية أن شروط الوظيفة كالتالي:

– الحصول على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس أو ما يعادلها في التمريض.

– الحصول على شهادة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– الحصول على بطاقة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تكون سارية المفعول.

– الحصول على شهادة في الإنعاش القلبي الرئوي تكون سارية المفعول.

– يعتمد القبول على تقديم الطلبات السابقة والسيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.

– الراتب والامتيازات الباقية تقدم وقت المقابلة.

وأضافت انه على من ترغب في التقديم إرسال السيرة الذاتية على العناوين التالية: جمعية البر بمكة المكرمة- ص ب (1099)- مكة المكرمة (21955)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected]) .