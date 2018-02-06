مقتل 20 حوثيا والسيطرة على جبل الضراوية بصعدة

فهمي محمد(صدى):

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، بدعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، على جبل الضراوية الإستراتيجي، بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

ولقى 20 عنصراً حوثياً مصرعهم، في هذه المواجهات، حيث عثر الجيش الوطني على مخزن أسلحة وعدة مستودعات تم اغتنامها.