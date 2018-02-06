مقتل 20 حوثيا والسيطرة على جبل الضراوية بصعدة
سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، بدعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، على جبل الضراوية الإستراتيجي، بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي الإرهابية.
ولقى 20 عنصراً حوثياً مصرعهم، في هذه المواجهات، حيث عثر الجيش الوطني على مخزن أسلحة وعدة مستودعات تم اغتنامها.
#صعدة_باقم
قوات الجيش الوطني والقوات السعودية تسيطر على جبل الضراويه الإستراتيجي ومصرع 20 من مليشيات الحوثي #الانقلابية والعثور على مخزن اسلحة وعدة مستودعات واغتنام كل مافيه pic.twitter.com/OwWOXNwbyn
— 🇸🇦مطنوخ_مأرب 🇾🇪 (@20Marib) 6 February 2018
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