أمير مكة يقبل رأس طفلة صغيرة بـ ” الطائف “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

انتشر اليوم الثلاثاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقاطع فيديو لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وهو يقبل رأس طفلة صغيرة خلال تدشين المشاريع الصحية بالطائف مساء أمس، ويأتي ذلك بعد أن وقف الأمير خالد احترامًا للطفلة التي قدمت تحمل ” جوهرة ” ، وسلمتها للأمير؛ ليضع يديه الكريمتين عليها لتضيء الجوهرة.

وأوضحت الطفلة، أنها عندما كُلفت بتقديم ” الجوهرة ” للأمير خالد، كان الوضع بسيط، وخصوصًا وقت البروفات لفقرات الحفل، ولكن بعد حضور الأمير اختلف معها الأمر كليًا، وبالتحديد أثناء وقوف الأمير، لاستقباليها واستلام ” الجوهرة ” منها؛ لتدشين المشاريع الصحية، قائلة: ” بعد قدومي وجدت الابتسامة، وتشرفت بالسلام على أمير المنطقة، الذي شعرت حين لقائه بالطمأنينة والحنان الأبوي ” .

وفي هذا السياق، دشن مغردون على ” تويتر ” وسم ” جولات خالد الفيصل ” ، الذي عبروا فيه عن تقديرهم، لما شهدته المحافظات التابعة لإمارة مكة من تطورات مستمرة؛ بسبب جولات الأمير السنوية؛ بهدف تحقيق التنمية المتوازنة، التي خطط لها منذ توليه إمارة المنطقة بلقاء المشايخ والأعيان ورؤساء الأجهزة الحكومية في كل محافظة.

يُذكر أنه في الأيام الماضية وجه أمير منطقة مكة المكرمة، بمنع المخالفات المنافية للقيم الإسلامية، والمتعارضة مع عادات وتقاليد المملكة، في الأماكن العامة، وضبط كل مخالف، وإحالته لجهات الاختصاص، كما وجه ” الفيصل ” المحافظين ورؤساء المراكز بعدم إقامة حفلات التكريم إلا بعد الحصول على الإذن من أمير المنطقة؛ نظرًا لما تشهده تلك التجمعات من عدد كبير، من الناس وفي ذلك إشغال للجهات الأمنية عن أعمالها اليومية بمراقبة ما يتخلل هذه التجمعات.