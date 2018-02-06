وصفة سحرية من الثوم والليمون لتقوية المناعة ومنع الأورام

متابعات(صدى):

يزخر الطب القديم بالعديد من الوصفات الطبية مذهلة المفعول، ومن ضمنهم هذه الوصفة المكونة من خليط الثوم والليمون، وذلك لما لها من فوائد صحية ، حيث أثبتت الدراسات أن هذه الوصفة لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم، و تنظيف الدم، و منع تكون الأورام، و تحسن الرؤية، و تجدد شباب الجسم.

وهذه الوصفة عمرها 2000 سنة، حيث وجدت مكتوبة في دير قديم في التبت بالصين، وهي:

300 جرام ثوم

كيلو ليمون

طريقة خلطة الثوم والليمون:

1- قم بتقطيع الثوم واخلطها مع الليمون ثم اطحنهم سوياً في المفرمة.

2- ضع الخليط في إناء على النار وصب لتر ونصف ماء وقم بغليها على نار هادئة لمدة 15 دقيقة .

3- ارفع الخليط من النار واتركه يبرد.

4- ضع الخليط في إناء زجاجي وغطيه بإحكام مستخدماً غلاف من ورق الألمونيوم، ثم تناول هذا الخليط كل صباح على معدة فارغة لمدة 25 يوماً ثم أرح معدتك 10 أيام وكرر الوصفة مرة أخرى.