القيادة تقدم العزاء لإمام وخطيب المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

قدَّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، العزاء إلى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ صلاح بن محمد البدير، في وفاة والده.

من جانبه، أكد الشيخ البدير، أن تعزية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، كان لها الأثر الطيب لتخفيف المصاب، شاكراً إياهم وسائلاً الله قبول دعواتهما .

وقدَّم العزاء، له، سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة، و الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، شاكراً إياهم وسائلاً الله أن يتقبل دعواتهم .