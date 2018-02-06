معاق يطوف أمريكا على كرسيه المتحرك لمصافحة من يقابله

واشنطن(صدى):

لجأ معاق أمريكي يُدعى دينيس شولتز، لطريقة مبتكرة وغريبة، يقدم بها الشكر للأشخاص الذين يعملون في المجال الطبي وينقذون العديد من الأرواح حيث انطلق في رحلة عبر أمريكا بكرسيه المتحرك.

وضع دينيس شولتز هدفه من الرحلة بأن يصافح شخصًا في كل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، وأطلق على رحلته اسم رحلة الـ ” مصافحة ” .

وأوضح شولتز في تصريحات إعلامية، أنه فقد ساقه اليمنى في حادث مروري، مضيفًا أنه تم سحقه تحت الشاحنة لمدة 6 ساعات، قبل وصول أول المسعفين للمكان.

وأشار شولتز، إلى أنه على قيد الحياة بفضل العمل الشاق الذي بذله أول المستجيبين الذي قدم له المساعدة بعد حادثته المروعة، موضحًا أن ذلك دفعه للانطلاق في تلك الرحلة كي يوجه الشكر لكل من يعمل في هذا المجال.