10 نصائح بسيطة للحصول على أسنان مثالية

أماني الغامدي(صدى):

يعاني الكثير من الناس من مشاكل الأسنان، حيث أن العناية بالأسنان أمرًا ليس سهل علي الإطلاق، فالاهتمام بصحة ونظافة الأسنان لا يقتصر فقط على تنظيفها بالفرشاة مرتين يوميا فقط، ولكن هناك عدد كبير من الأشياء التي يجب القيام بها للتخلص من طبقة البلاك والبكتيريا من الأسنان واللثة للحصول على أسنان خالية من التجاويف.

لذلك نصح الأطباء من يعانون من هذه المشكلة بأهم 10 نصائح للحصول على أسنان ولثة قوية تتلخص وهم :

1- استخدام الفرشاة

من المهم استخدام فرشاة الأسنان أول شيء في الصباح لإزالة أي شيء داخل الفم والبكتيريا التي تراكمت طوال الليل لأن اللعاب يجف أثناء النوم ويسبب نمو البكتيريا، مع التأكد من تنظيف جميع الأسنان واللثة.

2- استخدام خيط الأسنان

استخدام الخيط الطبي الخاص بتنظيف ما بين الأسنان، حيث يعمل على إزالة أي شيء عالق لا تستطيع الفرشاة الوصول إليه.

3- فرشاة الأسنان الكهربائية

ينصح كثير من أطباء الأسنان باستخدام فرشاة الأسنان الكهربائية مقارنة بالفرشاة اليدوية، حيث تتميز فرشاة الأسنان الكهربائية بوجود رؤوس صغيرة لها، فتكون أسرع وأكثر كفاءة في تنظيف الفم من البكتيريا.

4- تجنب جفاف الفم

اللعاب يوفر دفاعا أساسيا ضد تسوس الأسنان وأمراض اللثة، وعدم وجود اللعاب الكافي داخل الفم يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة على الأسنان، يمكن أن يكون جفاف الفم المستمر أحد أعراض بعض الأمراض أو آثار جانبية لبعض الأدوية.

5- استخدام غسول الفم

تأكد أولا من استخدام غسول للفم خالي من الكحول، لأن الكحول يكون بمثابة المهيج للفم ويمكن أن يسبب الجفاف، الذى سيؤثر بالطبع على منية اللعاب فى الفم ، ويتم استخدماها مرتين في اليوم، مرة واحدة في الصباح وآخر شيء في الليل ودائما بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

6- تغير فرشاة الأسنان كل 3 أشهر

هل تعلم أنه يجب عليك تغيير فرشاة أسنانك كل شهرين إلى ثلاثة أشهر من أجل الحفاظ على نظافة الأسنان، لأن شعيرات الفرشاة يمكن على المدى الطويل نفل البكتيريا إلى الفم، وعلاوة على ذلك، فإن الشعيرات تصبح لينة وغير فعالة مع الاستخدام المتكرر، وبالنسبة إلى فرشاة الأسنان الكهربائية تنطبق نفس القاعدة عليها أيضا.

7- تنظيف اللسان

السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة يمكن أن تأتي من البكتيريا الموجودة على اللسان، خاصة الجزء الخلفي، مما يجعل من الصعب الوصول إليها. استخدام أدوات خاصة بتنظيف اللسان المناسبة كل صباح