5 فوائد للشوفان عند تناوله كوجبة يومية

متابعات(صدى):

يعتبر الشوفان من أنواع الحبوب الكاملة التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، كما أنها أصبحت مؤخرا تستخدم في كثير من الوصفات والأكلات بمختلف أنواعها بداية من المخبوزات ووجبات الإفطار حتى الحلويات والأكلات الرئيسية.

كما أن الشوفان يعد من الوجبات سريعة الهضم والتحضير، بالإضافة إلى قيمته الغذائية الكبيرة المليئة بالألياف.

لذلك أكد الأطباء علي ضرورة تناول الشوفان كوجبة يومية لما له من فوائد عظيمة وأهمها:

1- إمداد الجسم بطاقة كبيرة على مدار اليوم، لاحتوائه على الكربوهيدات المعقدة والألياف التي تنظم مستوى السكر في الدم، مما يعطى إحساسا بالشبع لوقت أطول.

2- يحتوى الشوفان على فيتامين B مما يمد الجسم بالطاقة أيضا.

3- للذين يعانون من السمنة يجب تناول وجبة تحتوى على الشوفان يوميا كوجبة إفطار، لأنه يعمل على امتلاء المعدة والشعور بالشبع سريعا.

4- يعتبر الشوفان من الأطعمة المفيدة لمرضى القلب لأنه يعمل على تحسين صحة القلب بسبب احتوائه على المعادن والفيتامينات والبوتاسيوم والكالسيوم.

5- الشوفان من الأطعمة التي لا ترفع مستوى السكر حيث إنه يبقى ثابت في الدم فترة طويلة، لذلك يساعد على تثبيت معدلات السكر لمريض السكر.