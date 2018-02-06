تراجع مؤشر السوق للجلسة الثالثة على التوالي

عادل الحربي(صدى):

واصل مؤشر السوق السعودي، هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مغلقًا عند 7466 نقطة بخسارة 121 نقطة بنسبة 1.6%.

وشهدت جلسة اليوم تراجعًا لأغلبية الأسهم المتداولة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال، متأثرة بالهبوط الحاد للأسواق الأمريكية والعالمية خلال جلسة أمس الاثنين.

وتصدر سهم ” ميدغلف ” تراجعات اليوم بنحو 6% عند 19.02 ريال، مسجلًا أدنى إغلاق منذ الإدارج في السوق، يليه سهما ” مصرف الراجحي ” و” سابك ” بنسبة 2% عند 72.70 ريال، و104.80 ريال بنسبة 1% على التوالي.

كما تراجع سهم ” الاتصالات السعودية ” بنحو 1% عند 72.90 ريال، عقب عقد الشركة اتفاقية نقل ورعاية دوري المحترفين لمدة 10 سنوات بقيمة 6.6 مليار ريال أي ما يعادل 660 مليون ريال سنويًا.

وفي المقابل تصدر سهم ” سلامة للتأمين ” ارتفاعات اليوم بأكثر من 6% عند 32.95 ريال، يليه سهم ” الأهلي التجاري ” بنحو 1% عند 58.40 ريال.

كما صعد سهم ” أسواق العثيم ” بنحو 2% عند 126 ريالًا عقب ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الرابع 2017، وارتفع سهم ” بترورابغ ” بأكثر من 3% عند 22.70 ريال، وتصدر سهم “سلامة للتأمين” ارتفاعات اليوم بأكثر من 6% عند 32.95 ريال.