63 وظيفة فنية شاغرة للمواطنين والمقيمين بشركة أركاد

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، باب التقديم على 63 وظيفة فنية شاغرة للمواطنين والمقيمين، منذ أمس الانثين، على أن يستمر التقديم حتى 6 أبريل 2018.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في فروع الشركة في محافظة الدوامي وعدد من فروعها الأخرى المنتشرة بمناطق المملكة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– فني لحام (عدد 60 وظيفة).

– مشرف مراقبة جودة الاتصالات.

– مفتش مراقبة جودة الاتصالات (وظيفتين).

كما أشارت إلى ان التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة يرجي الدخول على الرابط التاليهنا