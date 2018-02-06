بالصور.. وزير الأوقاف المصري يشيد بجهود الشؤون الإسلامية في نشر العلم الشرعي

سعيد العجل(صدى):

أشاد معالي وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة بالخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد في مجالات العمل الإسلامي المختلفة، ونشر العلم الشرعي، وطباعة كتبه، منوها بالمكتبة الإلكترونية ــ في جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ــ التي مكنت زوار الجناح من الحصول على العديد من الكتب المرئية والمسموعة والمقروءة للعديد من علماء المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي، مبيناً أنها مبادرة نوعية من لدن الوزارة للزوار.

جاء ذلك في ــ تصريح لمعاليه ــ خلال زيارته لجناح الوزارة بالمعرض في دورته الحالية، موضحاً أن فكرة المكتبة الإلكترونية ” رائعة وفريدة من نوعها ومتواكبة مع العصر، الذى يشهد طفرة تقنية حديثة يستفيد منها طلاب العلم والباحثون الشرعيون.

وقال الدكتور جمعة: إن جهود المملكة العربية السعودية جهود مباركة وحثيثة في مختلف الميادين مشيدا بجهودها في ترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، وإظهار عظمة وسماحته من خلال نشر وطباعة الكتب العلمية، منوهاً بتميز مشاركة الوزارة التي تقوم على رسالة المملكة في خدمة الإسلام والأمة الإسلامية في مختلف المجالات.

وفي ختام زيارة معالي وزير الأوقاف المصري للجناح قدم المشرف عليه ماجد بن سعود العتيبي هدية تذكارية لمعاليه وهي مكتبة علمية تقدمها الوزارة لكبار الضيوف تحوي العديد من إصدارات وكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي.

