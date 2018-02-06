بالفيديو.. شاحنة على طريق ” بني مالك ” كادت أن تتسبب في كارثة

أبها(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد قيام شاحنة بسحب مقطورة، على امتداد طريق قرى بني مالك عسير، الموصل لمدينة ” أبها ” ، حيث كادت المقطورة، أن تتسبب في حدوث كارثة، حيث أخذت تتأرجح وتهدد سالكي الطريق.

يُذكر أن طريق ” أبها ” بني مالك في عسير، من الطرق الحيوية والخطيرة، وتسلكه آلاف السيارات يوميًا بمختلف أحجامها، حيث يُعاني الخط من عدم استكمال ازدواجه منذ سنين، كما شهد العديد من الحوادث المميتة والمستمرة، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً؛ لإنهاء معاناة المواطنين وحماية الأرواح، باستكمال ازدواجه ووضع حد للتقاطعات الخطيرة.