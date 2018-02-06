مرض السكري يضاعف خطر الإصابة بإعتام عدسة العين

لندن(صدى):

أثبتت دراسة بريطانية جديدة، أن مرضى السكري معرضون أكثر بخطر الإصابة بإعتام عدسة العين مقارنة بالأصحاء.

حيث أكد الباحثون علي أن السجلات الطبية التي تم جمعها من 2005 إلى 2015 ، كشفت عن 56510 مريض في بريطانيا في سن 40 عاما، كما تم تشخيص حالات المياه البيضاء بمعدل 20.4 لكل 1000 شخص، مقارنة مع 10.8 في الألف بين عامة السكان.

مع العلم أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و50 عاما ، كانوا هم الأكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين بـ5.7 مرة، مقارنة بأولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و49 كانوا أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين بـ4.6 مرة وتغطى البيانات، المتوصل إليها نحو 7% من السكان في بريطانيا.