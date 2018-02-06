مرسيدس إي إم جي سي 63 إيديشن 1 تتألق بجنوط فوريجاتو السوداء

واشنطن(صدى):

تألقت سيارة مرسيدس إي إم جي سي63 إيديشن 1 Mercedes-AMG C63 Edition 1 بجنوط جديدة تحمل توقيع شركة فوريجاتو الأمريكية وزادتها روعة وتميزاً.

وتتميز هذ الجنوط بلونها الأسود المطفي أو المعتم والمزينة بحواف داخلية صفراء اللون كخطوط السباقات على جوانب السيارة وغطاء المحرك والمرايا الجانبية.

وتتناسق هذه الجنوط ليس فقط مع لون السيارة الرمادي الرائع وإنما مع لون المكابح الذهبية التي تظهر من بين الأضلع الخمسة لهذه الجنوط المكسوة بعجلات ميشلان عالية الأداء.

وتحمل هذه الجنوط اسم Technica TEC 2.6 وهي بقياس 19 إنش ويمكن للعملاء طلبها بعدة قياسات وألوان لتناسب أذواقهم.

حظيت هذه السيارة الرياضية الكوبيه بمحرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4.0 لترات قادراً على توليد قوة 503 أحصنة و516 باوند لكل قدم من عزم الدوران.