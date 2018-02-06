تسمم الحمل يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بعد الولادة

أمستردام(صدى):

أثبتت دراسة هولندية أن النساء اللاتي يتعرضن لتسمم الحمل هن الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم في سنوات لاحقة من العمر.

وقال الباحثون إن النساء اللاتي يعانين من مقدمات تسمم حمل حاد يواجهن ضغط الدم المرتفع في المستقبل، مع احتمال إصابتهن بأمراض القلب في وقت لاحق من العمر.

حيث تم إجراء تجربة على أكثر من 200 امرأة، و تم تشخيصهن بمرحلة ما قبل تسمم الحمل أثناء الحمل، ليتم تتبعهن لمدة عام كامل بعد الحمل، ورصد معدلات ضغط الدم ليلا ونهارا في قراءات مخصصة في العيادة.

وتوصلت النتائج إلى معاناة 41% من النساء من ضغط الدم المرتفع في السنة التي أعقبت الحمل، وكان ضغط الدم الزائف الأكثر شيوعا بنسبة 17.5%، حيث يشخص ضغط الدم الزائف بالضغط الذي يسجل قراءات منضبطة في عيادة الطبيب لكنه عند قياسه مرة أخرى خارج العيادة يسجل قراءات مرتفعة للغاية.