بالفيديو والصور.. إخماد حريق في سكن إحدى الشركات بخميس مشيط

محمد بن طحيطح (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق هائل، في حوش تابع لإحدى المؤسسات الوطنية، قرب مركز علاج بخميس مشيط.

ورصد أحد المواطنين منذ قليل، اندلاع هذا الحريق، ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان أسفر هذا الحريق عن إصابات حتى الآن.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن مدني خميس مشيط باشر عند الساعة من مساء اليوم الثلاثاء ١٤٣٩/٥/٢٠ بلاغا عن وقوع حادث حريق في عدد خمسة بركسات قديمة ومهجوره تقع على طريق أبها خميس مشيط مدخل محافظة خميس مشيط تعود ملكيتها لاحدى الشركات الوطنية.

وقامت فرق الدفاع المدني باحتواء واخماد الحريق ولم يصاحبه اي اصابات ولله الحمد ولاتزال اجراءات التحقيق جارية لمعرفة اسباب وملابسات الحادث.



