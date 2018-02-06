مذكرة ثلاثية بين العدل والشورى والمحامين لتعزيز التعاون المشترك
وقَّعت الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين، كأول مذكرة بين هيئة المحامين ومؤسسات حكومية.
وقال ” الصمعاني ” ، في تصريحات صحفية، إن مذكرة التفاهم تعني بتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق فيما يخدم البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة “.
وزير العدل : مذكرة التفاهم بين مجلس #الشورى والهيئة السعودية للمحامين تعنى بتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق فيما يخدم البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة. pic.twitter.com/rLyEl8Ot0Z
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) 6 February 2018
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