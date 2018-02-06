مذكرة ثلاثية بين العدل والشورى والمحامين لتعزيز التعاون المشترك

حمود العنزي(صدى):

وقَّعت الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين، كأول مذكرة بين هيئة المحامين ومؤسسات حكومية.

وقال ” الصمعاني ” ، في تصريحات صحفية، إن مذكرة التفاهم تعني بتعزيز التعاون والتكامل والتنسيق فيما يخدم البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة “.