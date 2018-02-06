تناول الشاي الساخن يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

بكين(صدى):

أثبتت دراسة صينية حديثة، أن شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، وخاصة لدى المدخنين ومتعاطي الكحول.

كما أكد الباحثون أن شرب الشاي الساخن مرتبط بزيادة خطر سرطان المريء إلى خمسة أضعاف، خاصة عندما يقترن مع شرب الكحول أو التدخين.

وفسر الباحثون هذه النتائج، بأن هذا الارتباط ” معقول بيولوجياً ” حيث إن الحرارة الناجمة عن الشاي الساخن ببطانة المريء تضعف قدرته على العمل كحاجز للسموم الضارة من الكحول والتدخين.

وتشمل أعراض سرطان المريء صعوبات في البلع، وعسر الهضم المستمر أو حرقة، وقيء الطعام بعد وقت قصير من تناول الطعام، وفقدان الشهية وفقدان الوزن، أو ألم في الجزء العلوي من البطن والصدر أو الظهر.