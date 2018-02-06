الوحدة يعلن عن قائمته أمام ضمك

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الوحدة عن تشكيلة الفريق في مباراته التي ستقام اليوم الثلاثاء، أمام نظيره ” ضمك ” ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى.

وقال الحساب الرسمي للوحدة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن القائمة الأساسية تضم اللاعبين: عبدالله الجدعاني، ووليد محبوب، وبندر باعجاج، وأحمد الشمراني، وساري عمرو وعبد الإله المالكي، وكامل فلاتة، وعصام القرني، ومحمد العتيبي، ومهند الفارسي، وموسى مدخلي.

وأضاف، أن قائمة البدلاء تضم اللاعبين محيا السلمي، ومحمود معاذ، وجابر عسيري، وفريد الحربي، والبراء باعظيم، وماجد الديني، وسلطان تنكر، وذلك تحت قيادة مدرب الفريق جميل قاسم.