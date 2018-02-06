” حساب المواطن ” يوضح كيفية احتساب قيمة الاستحقاق وفقا لدخل الأسرة
أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، تأثر قيمة دعم البرنامج بإجمالي الدخل الشهري للأسرة، لافته إلى أن قيمة الدعم تتناقص كلما ارتفع إجمالي الدخل.
وأوضح البرنامج على حسابه الرسمي على ” تويتر ” طريقة احتساب قيمة الاستحقاق بالنسبة لدخل الأسرة، مشيرًا إلى أنه في حالة أسرة مكونة من 5 أفراد ويكون أعمار التابعين لها 2 أكبر من 18 عامًا و2 أقل من 18 عامًا ويصل إجمالي دخل الأسرة 9 آلاف ريال تبلغ قيمة الاستحقاق 993 ريال.
كما أضاف أنه في حالة أسرة بنفس المواصفات السابقة ولكن يبلغ غجمالي دخلها 15 ألف ريال، تكون قيمة الاستحقاق 433 ريال فقط.
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6251 ] نشر منذ 1 ساعة
ماقلتوا فالاول الدخل ماله دعوى بياعين كلام
رااايق[ عدد التعليقات: 3644 ] نشر منذ 24 دقيقة
كل واحد همووو على قدوووه * مافيه أحد مرتاح **
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الحمد لله على كل حال **
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 18 دقيقة
الهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.