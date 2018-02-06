” حساب المواطن ” يوضح كيفية احتساب قيمة الاستحقاق وفقا لدخل الأسرة

حمود العنزي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، تأثر قيمة دعم البرنامج بإجمالي الدخل الشهري للأسرة، لافته إلى أن قيمة الدعم تتناقص كلما ارتفع إجمالي الدخل.

وأوضح البرنامج على حسابه الرسمي على ” تويتر ” طريقة احتساب قيمة الاستحقاق بالنسبة لدخل الأسرة، مشيرًا إلى أنه في حالة أسرة مكونة من 5 أفراد ويكون أعمار التابعين لها 2 أكبر من 18 عامًا و2 أقل من 18 عامًا ويصل إجمالي دخل الأسرة 9 آلاف ريال تبلغ قيمة الاستحقاق 993 ريال.

كما أضاف أنه في حالة أسرة بنفس المواصفات السابقة ولكن يبلغ غجمالي دخلها 15 ألف ريال، تكون قيمة الاستحقاق 433 ريال فقط.