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” حساب المواطن ” يوضح كيفية احتساب قيمة الاستحقاق وفقا لدخل الأسرة

” حساب المواطن ” يوضح كيفية احتساب قيمة الاستحقاق وفقا لدخل الأسرة
حمود العنزي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، تأثر قيمة دعم البرنامج بإجمالي الدخل الشهري للأسرة، لافته إلى أن قيمة الدعم تتناقص كلما ارتفع إجمالي الدخل.

وأوضح البرنامج على حسابه الرسمي على ” تويتر ” طريقة احتساب قيمة الاستحقاق بالنسبة لدخل الأسرة، مشيرًا إلى أنه في حالة أسرة مكونة من 5 أفراد ويكون أعمار التابعين لها 2 أكبر من 18 عامًا و2 أقل من 18 عامًا ويصل إجمالي دخل الأسرة 9 آلاف ريال تبلغ قيمة الاستحقاق 993 ريال.

كما أضاف أنه في حالة أسرة بنفس المواصفات السابقة ولكن يبلغ غجمالي دخلها 15 ألف ريال، تكون قيمة الاستحقاق 433 ريال فقط.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3644 ] نشر منذ 24 دقيقة

كل واحد همووو على قدوووه * مافيه أحد مرتاح **
*
الحمد لله على كل حال **

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 18 دقيقة

الهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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