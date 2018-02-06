أمير الشمالية : الشراكة المجتمعية ستقودنا إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 

سعيد العجل(صدى):

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم توقيع مذكرة التفاهم بين إمارة المنطقة ويمثلها وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس . ومؤسسة وسم الاستدامة ويمثلها المستشار عبدالمجيد بن أحمد رضوان .

ويتحدد مجال الاتفاقية في إدارة وتنفيذ مشروع الشراكة المجتمعية وتشمل خدمات استشارية ومبادرات في المسؤولية الاجتماعية وريادة الأعمال الأجتماعية بالمنطقة .

وقال سمو أمير منطقة الحدود الشمالية : أشكركم على ما تقدمونه في مجالات الخدمة الاجتماعية، وتطوير المسؤولية الاجتماعية والاستثمار المجتمعي، وجميعها مفاهيم تلتقي مع تطلعات قيادتنا الرشيدة ونعمل بجهد لتحقيقها،في ظل ماتشهده المملكة من نهضة كبيرة تتمثل في رؤية المملكة 2030 وما تطمح لتحقيقه، وتتخذ من القطاع الخاص كشريك استراتيجي .

وأكد سموه أن الشراكة المجتمعية ستقودنا إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 في محاورها الثلاثة وطن طموح،واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، مضيفاً سموه يعتبر القطاع الغير هادف للربح من أهم القطاعات المحفزة للتنمية وللطموح ولهذا نعمل مع شركائنا في القطاع الخاص من أجل بناء هذا القطاع وتطويره وفق أفضل الممارسات والآليات التي تحقق الحوكمة الرشيدة.

وبين الأمير فيصل بن خالد ان منطقة الحدود الشمالية غنية بطاقات أبنائها وبناتها من جميع الأعمار و نعمل من أجل الاستفادة منهم وإشراكهم في العمل التنموي من خلال المجالس الاستشارية المتخصصة لأجل بناء مستقبل واعد لمنطقتنا ولأبنائها.

وأشار سموه إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – تحفز الجميع على التطور في العمل ، كما أن قيادة سمو ولي العهد لبرنامج التحول الوطني والاستثمار في شبابنا محفزات مهمة تجعلنا نواصل العمل دون كلل من أجل تحقيق الاستدامة التنموية التي تقوم على ثروتنا البشرية المؤهلة والمبادرة.