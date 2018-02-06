المرداسي يجتاز الكشف الطبي واختبارات اللياقة للمشاركة في إدارة مباريات المونديال
اجتاز الحكم فهد المرداسي، الكشف الطبي واختبارات اللياقة استعدادًا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، وذلك خلال المعسكر المقام في الفترة من 4-10 فبراير.
وقال اتحاد كرة القدم في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الحكم فهد المرداس يجتاز الكشف الطبي واختبارات اللياقة استعدادًا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم وذلك خلال المعسكر المقام في الفترة من 4-10 فبراير، والتي يشرف عليها رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الإيطالي بيرلويجي كولينا ومدير إدارة التحكيم السويسري ماسيمو بوساكا “.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق أن شاء الله ياكابتن فهد،ونتمنى منكم تقديم مستواء مشرف.