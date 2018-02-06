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المرداسي يجتاز الكشف الطبي واختبارات اللياقة للمشاركة في إدارة مباريات المونديال

المرداسي يجتاز الكشف الطبي واختبارات اللياقة للمشاركة في إدارة مباريات المونديال
طلال الغامدي(صدى):

اجتاز الحكم فهد المرداسي، الكشف الطبي واختبارات اللياقة استعدادًا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، وذلك خلال المعسكر المقام في الفترة من 4-10 فبراير.

وقال اتحاد كرة القدم في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الحكم فهد المرداس يجتاز الكشف الطبي واختبارات اللياقة استعدادًا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم وذلك خلال المعسكر المقام في الفترة من 4-10 فبراير، والتي يشرف عليها رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الإيطالي بيرلويجي كولينا ومدير إدارة التحكيم السويسري ماسيمو بوساكا “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 775 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق أن شاء الله ياكابتن فهد،ونتمنى منكم تقديم مستواء مشرف.

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