فهد الشليمي: الحرمين في أيد أمينة.. أما القدس فهي الأولى بالتدويل

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور فهد الشليمي، أن الحرمين الشريفين في أيد أمينة في إشارة إلى دعوات قطر لتدويل الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن الله اختار المملكة لوجود هذين الحرمين فيها ولم يختر أي دولة أخرى.

وأشار إلى أن الإعلام هو من يقوم بالتشكيك والإرجاف والوسوسة، ويبث الشائعات واصفاً إياه بـ ” الإعلام الواطي “.

ودعا ” الشليمي ” ، قناة الجزيرة التابعة للنظام القطري، بأن تطالب بتدويل القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية هناك، بدلاً من مطالبتها بتدويل الحرمين فمكة في دولة عربية، أما القدس فقد سيطرت عليها إسرائيل لذلك هي أولى بالتدويل.