دراسة: تناول الحامل 9 بيضات يوميا يزيد من نسبة ذكاء الجنين

أماني الغامدي(صدى):

أكدت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون في جامعة كورنيل ، أنّ السيدات الحوامل اللواتي يداومن على تناول 9 بيضات في اليوم تتزايد بالنسبة لهن احتمالات إنجاب أطفال يتمتعون بمعدل ذكاء أعلى.

وأوضح الباحثون أن الدراسة ، أظهرت لهم أن البيض يحتوي على كميات كبيرة من مادة الكولين التي تساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات التذكر لدى الأطفال وتنمي قدرتهم على معالجة المعلومات.

ومع هذا، لم يغفل الباحثون الإشارة إلى أن عدد 9 بيضات في اليوم يعد عددا كبيرا في واقع الأمر، وأن تناول هذا العدد بشكل يومي أمر قد يؤدي لرفع نسبة الكولسترول.

وبينما تشير التوصيات الطبية إلى أن الحصول على 480 ملي جرام من تلك المادة المغذية (الكولين) يوميا يعد أمرا كافيا بالنسبة للسيدات الحوامل، فقد جاءت تلك الدراسة الحديثة لتوضح أن مضاعفة تلك الكمية تقريبا أمر لازم لتحقيق أفضل النتائج.

ولفتت الدراسة إلى أن الباحثين توصلوا لتلك النتيجة بعد قيامهم بفحص 26 سيدة حامل في الثلث الأخير من فترة الحمل الخاصة بهن، حيث تم تقسيمهن إلى مجموعتين، الأولى واظبت على تناول 480 ملي جرام والثانية واظبت على تناول 930 ملي جرام من مادة الكولين، وأظهرت لهم النتائج أن أطفال أمهات المجموعة الثانية كانوا أفضل على صعيد الذكاء، قدرات التذكر، ردود الفعل السريعة وسرعة معالجة المعلومات من أطفال أمهات المجموعة الأولى.