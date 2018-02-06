مركز استشارات بـ ” الرياض ” يعلن عن حاجته لموظفات استقبال نساء
أعلن مركز استشارات متواجد بالعاصمة ” الرياض ” ، عن حاجته لتشغيل موظفات استقبال نساء وفقًا للشروط الآتية:
” الوظائف للسعوديات فقط، المؤهل المطلوب: ثانوي على الأقل، تشترط في المتقدمات اللباقة في التعامل مع العملاء، حسن المظهر، القدرة على تحمل ضغط العمل، التعاون ضمن فريق العمل ” .
كما أوضحت الشركة المزايا المتوفرة من هذه الوظيفة:
– تحصل الموظفات على راتب يتراوح ما بين 3000 و 3500 ريال
– تستفيد الموظفات من تأمين طبي
وناشدت الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف، إرسال ” السيرة الذاتية ” بعنوان الوظيفة، عبر الإيميل الآتي:
[email protected]
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