مركز استشارات بـ ” الرياض ” يعلن عن حاجته لموظفات استقبال نساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز استشارات متواجد بالعاصمة ” الرياض ” ، عن حاجته لتشغيل موظفات استقبال نساء وفقًا للشروط الآتية:

” الوظائف للسعوديات فقط، المؤهل المطلوب: ثانوي على الأقل، تشترط في المتقدمات اللباقة في التعامل مع العملاء، حسن المظهر، القدرة على تحمل ضغط العمل، التعاون ضمن فريق العمل ” .

كما أوضحت الشركة المزايا المتوفرة من هذه الوظيفة:

– تحصل الموظفات على راتب يتراوح ما بين 3000 و 3500 ريال

– تستفيد الموظفات من تأمين طبي

وناشدت الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف، إرسال ” السيرة الذاتية ” بعنوان الوظيفة، عبر الإيميل الآتي:

[email protected]