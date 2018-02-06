بعد 10 سنوات.. رجل يكتشف أنه يغسل الصحون بطريقة خاطئة

واشنطن(صدى):

نشر رجل أيرلندي “ مايك مكلولين ” موقف طريف له حيث أكتشف انه ظل 10 سنوات، يغسل أطباقه الكبيرة بالطريقة التقليدية، رغم امتلاكه غسالة صحون؛ بسبب أنه لم يكن يعلم أن أرفف تلك الغسالة يمكنها أن تتغير بحيث تقبل الصحون ذات الحجم الكبير.

وكتب “مايك ” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: “ اتقلت إلى هذا البيت في عام 2008، ودائما أزعجني أن الجزء السفلي من غسالة الصحون، لم يكن كبيرا بما يكفي لاستيعاب الصحون كبيرة الحجم، لذا كنت أغلسها يدويا، وهذا الأسبوع اكتشفت أنه يمكنني رفع الرف العلوي، وخلق مساحة أكبر لوضع الصحون الكبيرة ”.

واكتشف “ مايك ” هذا السر الكبير، وهو يبحث عن شيء آخر على محرك البحث “ جوجل ” ، وكانت أغلب التعليقات التي وصلت إليه بأنهم بالفعل لم يكونوا على علم بهذا الأمر مثله تماما.