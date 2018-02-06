مدينة الملك فهد الطبية تقدم نصائح لصحة قلب المرأة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الثلاثاء، أن هناك عدة أشياء تساعد المرأة في الحفاظ على صحة قلبها.

وقال الحساب الرسمي للمدينة الطبية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن من بين هذه الأمور ضرورة أن تبقى المرأة نشيطة، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي والتخلص من الوزن الزائد.

وأضاف، أنه من المهم أن تتحكم المرأة في نسبة الكولسترول في جسمها، مشيرًا إلى إنه إذا كانت مريضة بمرض السكري فعليها تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم، كما أنه من الضروري أن يبقى معدل ضغط الدم الطبيعي، وذلك إلى جانب الابتعاد عن التدخين.