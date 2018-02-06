استعدادا للمونديال.. الأرجنتين تواجه كتالونيا وديا

نواف السالم(صدى):

يلتقي منتخب الأرجنتين كاتالونيا، وديا فى يونيو المقبل على ملعب نادي برشلونة، وذلك استعدادا لمونديال روسيا 2018، وسوف ستكون هذه الطريقة بمثابة دعوة لقضية انفصال الإقليم عن إسبانيا .

يأتى هذا ضمن دعوات انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وستكون هذه المباراة ضمن الحملة الدعائية للإقليم للتعريف بمشكلته.

ويشمل جدول وديات منتخب الأرجنتين بقيادة خورخي سامباولي مباراتين قبل المونديال في 23 مارس ضد إيطاليا في مانشستر، و27 من نفس الشهر أمام إسبانيا في مدريد.

مع العلم أن المنتخب الأرجنتيني خاض مباراة ودية ضد منتخب كتالونيا في 2009، وانتهت بخسارة التانجو 4/2 في مباراة شارك فيها من الإقليم كل من تشافى، بويول، بوسكتس، فالديز، وبيكيه.