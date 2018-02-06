بسبب جرائم سليم الأول العثماني.. مصر تزيل اسمه من على أحد شوارع القاهرة

القاهرة(صدى):

قرر محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد ، عاصمة جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، تغيير اسم شارع القائد العثمانلي سليم الأول، الذي يوجد بحلمية الزيتون.

وقال المحافظ، إن السبب وراء تغيير اسم الشارع هو عدم جواز إطلاق اسم مستعمر لمصر على أحد شوارعها، والذي أفقدها استقلالها وحولها لمجرد ولاية من ولايات الخلافة.

وأشار إلى أن تورط سليم الأول في قتل آلاف المصريين، خلال فترة احتلالها.

يجدر الإشارة إلى أن الدولة العثمانية مارست العديد من الانتهاكات والجرائم في حق المصريين، خلال فترة حكمهم، وارتكبا العديد من المجازر، وتحاول تركيا الان العودة إلى نهج الدولة العثمانية في غزو الدول العربية، وارتكاب الجرائم في حق شعوبها.