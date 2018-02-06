مواصفات ومميزات وأسعار ” ميتسوبيشي أتراج 2018 “

متابعات(صدى):

تعد سيارة ميتسوبيشي أتراج 2018 واحدة من أهم السيارات العائلية الصغيرة حالياً؛ لما تتمتع به من تصميم عصري واستهلاك استثنائي للوقود وتجهيزات ملفتة وسعر منافس في فئتها، بالإضافة إلى أبعادها التي تجعل منها سيارة مثالية للمدن وللطرقات المزدحمة.

مواصفات أتراج 2018

بالنسبة إلى تصميم أتراج الخارجي فهو عصري ومميز؛ حيث حظيت بمقدمة انسيابية تميل للأمام وبشبك تهوية أمامي كرومي وأضواء أمامية كبيرة وصادم بارز يحتوي على أضواء الضباب الدائرية والمحاطة بإطار كرومي أنيق، ومن الجوانب تتألق هذه السيارة بخطوط تصميمة واضحة وبجنوط بقياس 14 إنش قياسية أو 15 إنش اختيارية ومرايا جانبية كهربائية بأضواء انعطاف، أما من الخلف فتمتلك أتراج أضواء كبيرة وغطاء صندوق أمتعة قصير وصادم مرتفع عن الأرض بتصميم انسيابي.

عند الانتقال إلى الداخل ستلاحظ مباشرة المساحة الكبيرة بالإضافة إلى التصميم الشبابي والذي يحتوي على تكنولوجيا متطورة وتجهيزات استثنائية، زودت ميتسوبيشي سيارة أتراج الجديدة بعجلة قيادة متعددة الوظائف ولوحة عدادات بتصميم واضح وكونسول وسطي بسيط يحتوي على شاشة عرض اختيارية وسطية تعمل باللمس مدعمة بمدخل USB وخاصية وصل الهاتف الذكي بالبلوتوث من أجل المكالمات، ومقاعد أمامية بخاصية التدفأة مع مقعد سائق يمكن تعديل ارتفاعه يدوياً وخاصية تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف.

جُزهت أتراج 2018 بالعديد من حجرات التخزين بالإضافة إلى حاملات الأكواب الأمامية والخلفية وخطاف لتعليق الملابس والمشتروات على مسندة الرأس، ولن ننسى الصندوق الخلفي الذي يتسع لمساحة 450 لتراً.

أداء أتراج 2018

زودت ميتسوبيشي أتراج 2018 بمحرك 3 اسطوانات MIVEC بسعة 1.2 لتر قادراً على إنتاج قوة 78 حصاناً و100 نيوتن لكل متر من عزم الدوران، موصول بصندوق سرعات أوتوماتيكي تتابعي CVT ذو تعشيق سلس للنسب.

وبهذه القوة المناسبة تتسارع أتراج 2018 من 0 إلى 100 كلم/س خلال 14 ثانية قبل الوقوف عند عتبة سرعتها القصوى البالغة 170 كلم/س، أما بالنسبة إلى استهلاكها للوقود فيبلغ 4.8 لترات لكل 100 متر بجنوط 14 إنش، و4.9 لترات لكل 100 كلم مع جنوط الـ19 إنش، وهي مزودة بخزان وقود تبلغ سعته 42 لتراً.

لم تنسى شركة ميتسوبيشي أن تزود أتراج الجديدة بعوامل وأنظمة السلامة والأمان حيث جهزتها بنظام الدخول دون مفتاح ونظام التحكم بانزلاق العجلات الأمامية ونظام الشد المسبق لحزام أمان السائق ونظام مانع انغلاق الأربعة مكابح 4ABS ونظام مراقبة ضغط هواء العجلات ونظام توزيع ضغط المكابح EBD ونظام المساعدة في صعود المنحدرات، ونظام تثبيت السرعة ونوافذ كهربائية مع خاصية النزول التلقائي عند استشعار عائق.

بالنسبة إلى سعر أتراج ​2018 في السعودية فيبلغ 29,999 ريال.