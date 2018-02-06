الوزارة تهنئ مستفيدي الدعم السكني المرشحين في إسكان الدمام

نايف السالم(صدى):

هنأت وزارة الإسكان، مستفيدي الدعم السكني المرشحين في إسكان الدمام تلال الغروب، حيث سيمتلكون بيتهما لأول بأقساط شهرية ميسرة تبدأ من 2.126 ريال.

وقالت الوزارة في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : نهنئ مستفيدي الدعم السكني المرشحين في إسكان الدمام تلال الغروب، امتلك بيتك الأول بأقساط شهرية ميّسرة تبدأ من 2,126 ريال، تلبية احتياجاتكم ورغباتكم السكنية في وحدات الإسكان المتنوعة غايتنا، ونتشرف بزيارتكم للمعاينة والحجز من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــــا .