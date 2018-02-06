رابطة أمهات المختطفين: مليشيات الحوثي نقلت عدد من المختطفين إلى زنازين انفرادية

فهمي محمد(صدى):

قالت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الثلاثاء، أن مليشيات الحوثي نقلت عددًا من أبنائهم المختطفين في سجن هبرة إلى زنازين انفرادية.

وأكدت الرابطة أن أبناءهم تعرضوا للتعذيب الشديد داخل سجن احتياطي هبرة بالعاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية، كما تم نقل بعضهم إلى زنازين انفرادية وصب الماء البارد عليهم طوال الليل، وإجبارهم على الاستماع لخطباء مسلحي الجماعة.

وجدير بالذكر أنه أدت انتهاكات واعتداءات مليشيا الحوثي على المختطفين، إلى وفاة عددًا كبيرًا منهم خلال الفترة الماضية.