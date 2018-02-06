إلقاء فتاة في مرجل يغلي لمحاكاة ساحرة تغلى ضحاياها وهم أحياء

برلين(صدى):

أُصيبت فتاة ألمانية بجروح خطيرة بعدما أقدم مجهولان يرتديان أزياء ساحرة، على إلقاءها داخل مرجل ضخم يغلي، خلال مهرجان كبير في “ إبينغن بادن فورتمبيرغ ” بجنوب غرب ألمانيا .

وأعلنت الشرطة الألمانية في بيا اعلامي ، انه يتم البحث حاليا عن المتسببين في الحادث، قبل الفرار من المكان، موضحة أن أحدهما احتجز الفتاة على المرجل بينما، رفع الآخر الغطاء.

وتم نقل الفتاة الضحية للمستشفى، وربما تبقى في الرعاية المتخصصة لأكثر من أسبوع؛ بسبب الجروح الخطيرة التي تعرضت لها.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن وراء الحادث سيدتين؛ كانتا تحاكيان أحد المشاهد في الأساطير القديمة، حيث تقوم الساحرة بغلي ضحاياها، وهم على قيد الحياة.